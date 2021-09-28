شكرا لقرائتكم خبر عن تنكروا وراء النقاب.. عصابة مسلحة تسطو على محل مجوهرات في الضفة الغربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدمت عصابة متنكرة في النقاب، على تنفيذ عملية سطو على أحد متاجر المجوهرات في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة، لحظة دخول عدد من الأشخاص متنكرين بالنقاب، إلى أحد المجمعات التجارية في المدينة وتنفيذ عملية السطو.

كما أظهرت المقاطع لحظة انسحاب اللصوص من الموقع، وإشهارهم أسلحة كانوا يخفونها تحت ملابسهم وفي حقيبة سفر أحضروها معهم للتمويه.

من جانبها أعلنت السلطات المحلية، أنه بعد البحث والتحري بقضية السطو المسلح الذي تعرض له محل لبيع المجوهرات بمدينة طولكرم ثم هروب المنفذين إلى الداخل الفلسطيني، تم التعرف على المشتبه فيهم وتحديد هويتهم وسيتم مواصلة العمل على متابعتهم والقبض عليهم.