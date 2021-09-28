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زلزال بقوة 3.8 درجات يهز محافظة السليمانية بالعراق

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الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، منطقة كلار التابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وأوضحت وزارة النقل العراقية في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية سجلت عند تمام الساعة 9:02 صباحاً حسب التوقيت المحلي، على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية، مشيرةً إلى شعور السكان بها.

ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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