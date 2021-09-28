شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.8 درجات يهز محافظة السليمانية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، منطقة كلار التابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وأوضحت وزارة النقل العراقية في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية سجلت عند تمام الساعة 9:02 صباحاً حسب التوقيت المحلي، على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية، مشيرةً إلى شعور السكان بها.

ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.