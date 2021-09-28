ضبط 27 طناً من المواد الفاسدة التي تدخل بصناعة العصائر في كركوك (صور)

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورودِ معلومات استخبارية دقيقة حول عمليات غش غذائي وصناعي تمارسه احدى الشركات، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك ووفق مذكرات قضائية من ضبط ( 27 ) طن من المواد الاولية الفاسدة ومنتهية الصلاحية تدخل في صناعة وإنتاج المشروبات الغازية والعصائر".واشار الى "مصادرة وإتلاف تلك المواد بموقع الطمر الصحي بالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة".

ودعا جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة بـ"الابلاغ عن هكذا حالات عبر الاتصال بالخط الساخن (131)".