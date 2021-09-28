انت الان تتابع خبر وزير الداخلية: الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الاربعين في مراحلها النهائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين في مراحلها النهائية، فيما اشار الى ان القوات الامنية لم تسجل اي خروقات خلال الزيارة.