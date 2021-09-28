انت الان تتابع خبر وزير الداخلية: الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الاربعين في مراحلها النهائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين في مراحلها النهائية، فيما اشار الى ان القوات الامنية لم تسجل اي خروقات خلال الزيارة.
وقال الغانمي لوسائل اعلام في كربلاء، إنَ "الخطة الأمنية الان في مراحلها النهائية وبدأت مرحلة اجلاء الزائرين الى محافظاتهم ومازالت القطعات تقوم بواجباتها لغاية مغادرة اخر زائر".
وأضاف، ان "جميع الصفحات الخاصة بخطة تأمين حماية زائري الاربعينية جرت بإشراف القادة الميدانيين بأنفسهم ولم نسجل اي خرق امني".