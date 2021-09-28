انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مواطنون: العزوف عن المشاركة في انتخابات تشرين سيضعف التغيير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حماس بعض الناخبين للمشاركة في اقتراع تشرين يقابله عزوف ملحوظ من قبل بعض المواطنين فهم يرون ان الانتخابات المبكرة لن تغير معادلة الاحزاب والمحاصصة التي نهشت مقدرات البلاد على مدار ثمانية عشر عام.

وما يتخوف منه المواطن هو ان الاحزاب التقليدية غيرت من قواعد اللعبة الانتخابية ونزلت الى الشارع بمرشح يقال عنه مستقل لكنه في الحقيقة قد يكون متحزب الهوى والانتماء .

