روسيا تسجل 852 وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا 852 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح ذلك أعلى مؤشر للوفيات اليومية في روسيا بسبب كورونا منذ بداية الجائحة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن رصدها 21559 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 22236 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة إلى العاصمة موسكو (2541 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1530 حالة) ومقاطعة موسكو (1450 حالة).

وتماثل 17368 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير مقابل 13513 مريضا في اليوم السابق.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و464708 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 205531 حالة وفاة وستة ملايين و635485 حالة شفاء.