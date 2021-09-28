شكرا لقرائتكم رئيس وزراء اليمن في شبوة لبحث ترتيبات معركة دحر الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الاثنين، إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرق البلاد، للاطلاع ميدانياً على الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والخدمية والتنموية، في شبوة والمحافظات المحررة.

وأفادت مصادر حكومية لـ"العربية.نت" بأن عبدالملك عقد اجتماعاً مع السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لبحث ترتيبات معركة دحر ميليشيات الحوثي من شبوة.

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وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى عتق، محافظ شبوة محمد بن عديو وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وعدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية.

تأتي هذه الزيارة في ظل ما تشهده شبوة من مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من الجبهات بمديريات غرب المحافظة.

تعزيزات عسكرية كبيرة

يذكر أن قوات الجيش اليمني كانت أعلنت قبل أيام وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لإسناد الجيش، الذي يخوض معارك تطهير المناطق التي تسللت إليها الميليشيات في مديريتي بيحان وعسيلان غرب شبوة.

كما تمكنت قوات الجيش من دحر الحوثيين من عدة مواقع في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة.

إلى ذلك تم تطهير منطقة الصفراء والسويداء والسليم والعلم، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم الجيش وفرار جماعي لعناصر الميليشيات باتجاه محافظة البيضاء.