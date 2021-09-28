شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى جراء توابع زلزال بقوة 5.3 باليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هز تابع قوي جزيرة كريت اليونانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد يوم من وقوع زلزال أدى إلى مقتل شخص واحد، على الأقل.

وقال جيورجوس تشولياراس، رئيس معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، إن الزلزال الذي وقع اليوم وبلغت قوته 5.3درجة كان تابعا لزلزال أمس.

وبلغت قوة زلزال أمس5.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في أضرار جسيمة.

وقال تشولياراس، في تصريحات إذاعية: "يتعين ألا يعود السكان إلى منازلهم المتضررة". وأضاف أن التوابع ستستمر، موضحا أن أكثر من 60 زلزالا صغيرا قد وقعت بالفعل.

واضطر آلاف الأشخاص إلى قضاء ليلة الاثنين في خيام أو في سياراتهم بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم.