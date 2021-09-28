نادين نسيب نجيم تعيد تغريد صورة وتُغضب معجبة

بغداد - ياسين صفوان - أعادت الممثلة نادين نسيب نجيم تغريد صورة على تويتر كانت قد نشرتها معجبة تُدعى أسماء وهي عبارة عن لقطة من مسلسل "صالون زهرة" كانت جالسة فيها نادين في وضعية عفوية تشبه شخصية زهرة التي تلعب دورها وتنظر بطريقة ساخرة، وكُتب على الصورة على سبيل النكتة: "الماما وقت يكون عنا ضيوف أو نكون ضيوف عند حداً و إطلب شي!"

ليتبين لاحقاً أن هذه الصورة أساساً نشرتها معجبة تُدعى أمل قبل يومين وأخذتها منها أسماء لتعيد نشرها، لكن نادين نجيم أعادت تغريد صورة أسماء وليس أمل. الأمر الذي أغضب الأخيرة لتنعت أسماء بـ"خطافة تويتات". وقالت لنادين: "ما بقى تحطي لايك و ريت لمين ما كان نادين". أي طالبةً منها أن تتحقق من المصدر الأساسي للصورة قبل إعادة نشرها.

ردّت نجيم على المعجبة بتويت قاسٍ بعض الشيء معتبرةً أن ردة فعلها كان مبالغُ بها. لكن التعليقات التي جاءت على تويت نادين كانت مدافِعة عن المعجبة واعتبرت أنها غضبت من حبها لها وغيرتها عليها.



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