تسريبات من داخل البيت الباريسي: مبابي يرفض اللعب مع ميسي في سان جيرمان

وكانت الكاميرات التقطت مبابي يتحدث مع زميله إدريسا جايي، ويوجه نقدا شديدا لنيمار دا سيلفا خلال مباراة باريس ضد مونبلييه، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الفرنسي.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني فإن مبابي لم يرغب في اللعب إلى جانب ميسي هذا الموسم في صفوف سان جيرمان، لذا فإن الشاب الفرنسي لم يعد يشعر بالراحة في النادي الفرنسي، حسب تسريبات من داخل البيت الباريسي.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مبابي لا يريد أن يلعب دورا ثانويا في سان جيرمان، لذلك حدث ذلك الاصطدام مع نيمار

وذكر "الشيرنجيتو" أن المران الأخير لباريس أظهر أن مبابي ونيمار منفصلين أكثر من أي وقت مضى.

وكان مبابي يحاول الضغط على باريس من أجل الانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.