مقتل مسؤول تنظيم "داعش" العسكري لجزيرة غرب سامراء العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، الثلاثاء، مقتل المسؤول العسكري في تنظيم داعش لجزيرة غرب سامراء.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن "إحدى دوريات اللواء الثالث عشر بقيادة عمليات سامراء تمكنت من قتل الإرهابي (ا.ع.ا.ا.ا) المكنى بـ(أبو رحمة)، خلال الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين في أثناء محاولتهم سرقة المحال التجارية في منطقة القادرية شمال سامراء".

وأضاف أن "هذا الإرهابي كان يشغل منصب المسؤول العسكري لجزيرة غرب سامراء".

وأشار إلى أن "القوة ما زالت مستمرة في البحث عن الإرهابيين الآخرين اللذين لاذا بالفرار".

وفي نهاية 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقار لمسلحيه.