آبي أحمد: واثقون من قدرة السودان على حل مشاكله "دون تدخلات خارجية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن أديس أبابا واثقة من قدرة السودان على حل مشاكله "دون تدخلات خارجية".



وأضاف: "نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونتمنى أن يتجاوز محنته".

وتابع: "نقف مع السودان قلبا وقالبا، ونثق في قدرته على حل مشاكله دون الحاجة إلى تدخلات خارجية".

وأشار إلى أن "هناك قوى خارجية تستغل صراعات دولنا الأفريقية الداخلية من أجل فرض هيمنتها وانتهاك سيادتنا".