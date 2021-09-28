شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال جديد قوي يهز اليونان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط، في بيان له، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة اليوم الثلاثاء بجزيرة كريت في اليونان.



وذكر البيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترا جنوب شرق مدينة هيراكليون التي يبلغ عدد سكانها نحو 137 ألف نسمة.

وأشار المركز في بيانه، إلى أن بؤرة الزلزال على عمق 2 كلم. ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.