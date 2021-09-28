شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يتوافدون على ضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى وفاته الـ51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المواطنون فى التوافد صباح اليوم الثلاثاء على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة لإحياء ذكرى وفاته الـ51، حيث حرص المواطنون على قراءة الفاتحة أمام الضريح.

ورغم مرور 51 عاما على وفاة "عبد الناصر" إلا أن الزعيم جمال عبد الناصر لازال يعيش في وجدان الكثير من المصريين والعرب، وحبه الجارف يغطي على المشهد بأكمله، فضلا عن ترديد كلماته الخالدة، مثل "الأيدي المرتعشة لا تقوى على الإنتاج" و"ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة" وغيرها من الجمل والكلمات التي سطرها عبد الناصر وتزال في العقول وتردد حتي يومنا هذا.

وقبل 51 عاما وفى نفس هذا اليوم 28 سبتمبر عام 1970 فقد العالم العربى واحدا من أهم وأخلص زعماء هذه الأمة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذى أصاب حينها المصريين وكل الأمة العربية بالصدمة.