مصرع عاطل دهسته سيارة أثناء جلوسه على الرصيف بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عاطل مصرعه، اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات سيارة ملاكي في سوهاج، عقب صعودها إلى الرصيف واصطدامها به أثناء جلوسه، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "ع. ل" 20 عامًا عاطل ويقيم دائرة القسم جثة هامدة، إثر إصابته بكدمة في الرأس ونزيف وسحجات بالصدر.

تبين من تحريات الرائد إسلام عجاج، رئيس مباحث قسم شرطة أول سوهاج أنه أثناء قيادة "سحر. ع" 36 عامًا مُعلمة وتقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج سيارة ملاكي بشارع دائرة القسم اختلت عجلة القيادة بيدها ما أدى إلى انحرافها على الرصيف الذي يجلس عليه المتوفى وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.