مقتل أكثر من 20 صياداً في غارة جوية بنيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل أكثر من 20 صياد سمك في غارة جوية شنّها الجيش النيجيري على معسكر لمتمردين إرهابيين في شمال شرق البلاد، بحسب ما أفاد سكّان ومصادر عسكرية وكالة فرانس برس.

وقالت المصادر، إنّ إحدى مقاتلات الجيش النيجيري أغارت صباح الأحد على قرية "كواتار دابان ماسارا" التي تطلّ على بحيرة تشاد. وتقع هذه البحيرة الشاسعة على الحدود بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون والتي تعتبر معقلاً لتنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وأوضح أنّ الجماعات الإرهابية رفعت مؤخراً الحظر الذي كانت تفرضه على عمل الصيادين في هذه المنطقة، وسمحت لهم بالاصطياد في مياه البحيرة مقابل ضريبة يدفعونها لها، الأمر الذي أعاد إلى هذه المياه مجموعة من الصيادين كانوا قد غادروها.

وقال عضواً في الاستخبارات النيجيرية "بحسب معلوماتنا، فإنّ الحصيلة هي أكثر بكثير من 20 قتيلاً"، مؤكّداً أنّ الغارة الجوية استندت إلى "معلومات موثوق بها" عن تجمّع لمقاتلي تنظيم داعش في المنطقة منذ الأربعاء.