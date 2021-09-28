الرئيس الفلسطيني يرحب بقرار حزب العمال البريطاني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

افادت وكالة “معا” بان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رحب بتصويت المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض الذي عقد في مدينة برايتون جنوب بريطانيا، على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل.

وقال عباس، أمس الاثنين، إن “هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية بأن العالم لم يعد يقبل استمرار هذا الاحتلال، وأن العالم يتجه لتبني خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته”.

وأكد، أن مثل هذه القرارات، أيضا، هي “رسالة أمل لشعبنا ودعم لحقوقه، وتؤكد على أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت”.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين “النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة” ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.