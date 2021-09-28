عاجل.. العراق يحبط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى أراضيها.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشرة بالجيش تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيساً زنة 500 كجم مملؤة بمادة TNT الى الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية في الحدود"، مشيرة الى أنه "جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي".

وأوضحت أنهم "قاموا بإفراغ الأكياس هناك، وتم التعامل مع المواد المضبوطة".

وفي سياق آخر، ذكرت الخلية أن "قوة من الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية تمكنت من قتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وذلك بعد أن قامت بإطلاق النار على مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر وهم يحاولون فتح أحد المحال على الشارع العام في منطقة القادرية بناحية مكيشيفة".

وأشارت إلى أنه "ما زال البحث جارياً عن العنصرين الإرهابيين، فيما تم العثور على جثة العنصر الثالث".

ولفتت الى أن "العملية أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد منتسبي الشرطة الاتحادية".