فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء.



وقال في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا1" "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".