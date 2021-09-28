كوريا الجنوبية تطلق غواصة 3 آلاف طن حاملة للباليستي

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

تطرح القوات البحرية الكورية الجنوبية، الثلاثاء، غواصة جديدة من فئة 3000 طن قادرة على إطلاق صواريخ باليستية.



ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية فإن مراسم إطلاق الغواصة الجديدة، وهي الثالثة من نوعها، المصممة لتعزيز القدرات الدفاعية تحت المياه، ستقام في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان جنوب شرقي البلاد في وقت لاحق من اليوم.

وسميت الغواصة الجديدة، على اسم ناشط الاستقلال الكوري البارز، شين تشيه-هون.

وتعتبر الثالثة والأخيرة من ثلاث غواصات من طراز جانج بو-جو، كانت كوريا الجنوبية تبنت تقنياتها الخاصة في إطار مشروع بقيمة نحو 4 تريليونات وون (2.77مليار دولار أمريكي) تم إطلاقه في عام 2007.

وذكرت القوات البحرية، في بيان، أن "الغواصة لديها قدرة قوية على ردع الاستفزازات حيث يمكن تجهيزها بصواريخ باليستية قصيرة المدى مثل التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أن أول غواصة من طراز "دوسان آن تشانغ-هو" تم إطلاقها في عام 2018 وتم نشرها الشهر الماضي، والثانية، آن مو، تم إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ومن المتوقع تسليمها إلى البحرية العام المقبل.

وقال مسؤولون في إدارة برنامج شراء المستلزمات الدفاعية (DAPA) إن أحدث غواصة يبلغ طولها 83.5 مترًا وعرضها 9.6 أمتار قادرة على حمل 50 من أفراد الطاقم ويمكن أن تعمل تحت المياه لمدة 20 يومًا دون أن تطفو على السطح.

وأشارو إلى أنه من المقرر تسليمها إلى البحرية في عام 2024 بعد عمليات الاختبار.