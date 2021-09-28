شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المصابين.. انفجار قوي يهز دولة أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وقع انفجار في مبنى سكني ببلدة غوتنبرغ بالسويد، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ونقل على إثره نحو 25 شخصاً للمستشفى .

وقالت الشرطة السويدية على موقعها الإلكتروني إنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة، بحسب رويترز.

وينتظر أن يصدر بياناً من السلطات لكشف مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الانفجار.