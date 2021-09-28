انفجار قوي يهز بلدة غوتنبرغ بالسويد.. وإصابة 25 شخصًا حصيلة أولية (صور) 

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات:

وقع انفجار قوي في مبنى سكني هز بلدة غوتنبرغ، مما أسفر إلى إصابة 25 شخصًا، وتم نقلهم إلى المستشفى.

انفجار السويد

أفادت وكالة “تي.تي السويدية” للأنباء، إن الانفجار وقع عند الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، وتسبب في اندلاع حريق.

انفجار السويد

وقالت خدمات الطوارئ في المنطقة: “تأثرت عدة شقق سكنية وسلالم بالانفجار، ومن غير الواضح في الوقت الحالي سببه”.