إحباط محاولة إدخال 'مواد متفجرة' من سوريا إلى العراق

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشرة بالجيش تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيساً زنة 500 كغم مملؤة بمادة TNT الى الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".وأضافت أن "عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية في الحدود"، مشيرة الى أنه "جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي".

وتابعت أنهم "قاموا بإفراغ الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".