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هزة ارضية بقوة 3.8 تضرب قضاء كلار

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية، جنوب شرق كلار من محافظة السليمانية.
وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "الهزة الارضية سجلت عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي
وبلغت قوتها (3،8) درجة حيث تبعد (8)كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية ".

واشارت الى، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى ".

ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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