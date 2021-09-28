هزة ارضية بقوة 3.8 تضرب قضاء كلار

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "الهزة الارضية سجلت عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحليوبلغت قوتها (3،8) درجة حيث تبعد (8)كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية ".واشارت الى، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى ".

ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".