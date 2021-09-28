شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح فى خفض معدلات البطالة.. تعرف على التفاصيل × 8 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية في تحقيق تراجع كبير فى معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث سارعت الدولة إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات ووفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء نرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حجول تراجع معدلات البطالة في مصر: