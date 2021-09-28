شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح فى خفض معدلات البطالة.. تعرف على التفاصيل × 8 أرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية في تحقيق تراجع كبير فى معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث سارعت الدولة إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات ووفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء نرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حجول تراجع معدلات البطالة في مصر:
- زادت أعداد المشتغلين بثلاثة ملايين فرد عام 2021.
- تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016.
- سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017.
- زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016.
- سجلت أعداد المشتغلين خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.
- شهد حجم قوة العمل زيادة بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2021.
- وصل حجم قوة العمل لـ 29.1 مليون فرد مقارنة بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثاني عام 2016.
- سجل حجم قوة العمل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1 مليون فرد عام 2019، و29 مليون فرد في 2018، و29.2 مليون فرد في 2017.