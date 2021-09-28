"الاتحاد للطيران" تتوقع انتعاش حركة السفر والسياحة إلى الإمارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

توقعت «الاتحاد للطيران» انتعاش حركة السفر والسياحة إلى الإمارات، بالتزامن مع انعقاد الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020» الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من أكتوبر القادم إلى نهاية مارس 2022، وفقا للبيان.



وقال متحدث رسمي باسم مجموعة الاتحاد للطيران لـ «البيان الاقتصادي»، إن «الاتحاد» تستعد لاستقبال مزيد من الزوار والسائحين من مختلف أرجاء العالم، وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض «إكسبو 2020».

وأوضح أن من العوامل الداعمة لانتعاش حركة السفر والسياحة البدء في تعافي حركة السفر الجوي وزيادة عدد الدول والوجهات في القائمة الخضراء الخاصة بأبوظبي، وفتح السفر للمطعمين من كافة أنحاء العالم دون الحاجة إلى خضوعهم لفترة حجر صحي، فضلاً عن فتح التأشيرة السياحية من جميع دول العالم للأشخاص المطعمين.

وذكر أن وقوع أبوظبي في موقع جغرافي يربط جميع أنحاء العالم، فضلاً عن قربها من مقر إقامة المعرض في دبي، سيشكل عامل جذب رئيسياً للسياح للسفر على متن رحلات الاتحاد للطيران، موضحاً أن الإمارة تتأهب أيضاً لإقامة مجموعة من الفعاليات العالمية المهمة في قطاعات متنوعة خلال الأشهر القادمة وفي مقدمتها سباق «الفورمولا 1»، ما يسهم في تعزيز حركة السياحة في العاصمة أبوظبي.

وأكد أن أبوظبي رسخت مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية في تنظيم الفعاليات والمسابقات الدولية، مشيراً إلى أن العاصمة تحظى بالمناظر الصحراوية والشواطئ الخلابة والمياه الصافية، كما تقدم فرصة لركوب القوارب وسط غابات القرم الطبيعية والتزلج على الرمال في الصحراء والرياضات المائية وسباقات الكارتنج، كما تتميز بالكثير من المعالم السياحية والترفيهية مثل «ورنر برازر وورلد أبوظبي» و«عالم فيراري أبوظبي» و«ياس واتر ورلد» ومعالم الجذب الثقافية، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومسجد الشيخ زايد الكبير.

ولفت إلى أن «إكسبو 2020 دبي» يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الإرث الثقافي والحضاري للإمارات وتجربتها الملهمة بين جمهور السياح والزائرين من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات، مشيراً إلى أن «الاتحاد» ستقدم للضيوف المسافرين إلى أبوظبي تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو، وذلك ضمن الحملة الترويجية التي تقدمها الناقلة تحت شعار «إكسبو عبر أبوظبي» والذي سيستمر حتى ختام فعاليات إكسبو.

وتخدم «الاتحاد للطيران» في الوقت الحالي 65 وجهة عالمية، مع ترحيبها بالضيوف من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على معالم الوطن، واتخذت الناقلة والعاصمة أبوظبي إجراءات صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والسائحين على السواء.