3 قتلى بهجوم إرهابي جنوبي الصومال

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

قتل ثلاثة اشخاص وأصيب آخرون، الإثنين، في تفجير إرهابي استهدف مطعما شعبيا في مدينة كسمايو الساحلية جنوب الصومال.



وقالت مصادر أمنية "نجم التفجير عن إلقاء قنبلة يدوية في المطعم من قبل مجهولين"، مضيفة "المطعم كان مكتظ بالزبائن".

وتابعت: "المنفذون فروا من المكان"، مضيفة "جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام في المدينة لتلقي العلاج".

وشنت قوات الأمن الصومالية عمليات أمنية لتعقب المتورطين دون إعلان تفاصيل ونتائج الملاحقة حتى الآن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تنفذ بين الحين والآخر عمليات إرهابية تستهدف مدنيين أو قوات أمن.