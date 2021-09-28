دون أفغانستان وميانمار..الجمعية العامة للأمم المتحدة تنهي مناقشاتها

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أنهت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشاتها العامة للدورة الـ76، الإثنين، دون مشاركة أفغانستان أو ميانمار.



وتم إلغاء كلمتي أفغانستان وميانمار بعد أن طلب ممثلا البلدين شطب اسميهما من قائمة المتحدثين، وكان هناك خلاف سابق حول من يجب أن يتحدث نيابة عن البلدين.

وتم تعيين مبعوث أفغانستان السابق لدى الأمم المتحدة غلام إسحق زاي، قبل استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد .

كما تولى مبعوث ميانمار كياو مو تون مهام منصبه قبل الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير/شباط والذي شهد الإطاحة بالرئيسة الفعلية للحكومة اون سان سو تشي.

وبعد أن أدان تون الجيش علنا، حاولت حكومة ميانمار العسكرية استبداله لكنها لم تنجح حتى الآن.

وسيطرت 3 قضايا رئيسية وهي "كورونا والمناخ والإرهاب"، على كلمات المتحدثين، في أول أيام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين، لاجتماعات الأمم المتحدة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، حيث سعى الحضور لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجائحة والتغير المناخي.