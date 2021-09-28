طائرة مجهولة تقصف مواقع لمليشيات إيران بسوريا

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارات عنيفة دوت قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور شرقي سوريا، نتيجة قصف طائرة مجهولة لمواقع مليشيات إيران غرب الفرات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



ومنطقة المزارع، بحسب المرصد، هي منطقة عسكرية للمليشيات الإيرانية حيث تتخذها مركزًا لتدريب عناصرها والمنتسبين الجدد.

وكانت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، بأن مليشيا الحرس الثوري الإيراني، عمدت إلى نقل صواريخ إيرانية الصنع من طراز "بركان اتش 2" من مخزن للسلاح تابع للمليشيات بالقرب من منطقة الشبلي الآثرية في الميادين، إلى مناطق ونقاط تمركز في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي، ولم ترد معلومات عن أسباب هذه العملية.

ووثق المرصد السوري منتصف الشهر الجاري، مقتل 3 عناصر من مليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، جراء الاستهداف الجوي عند الحدود السورية- العراقية.

ونشر المرصد في الخامس من يوليو/ تموز الماضي، أن مليشيا الحشد الشعبي العراقي، والحرس الثوري الإيراني، عمدت إلى إخراج عدد كبير من الصواريخ "إيرانية الصنع"، من داخل أقبية قلعة الرحبة الآثرية الواقعة في محيط الميادين بريف دير الزور الشرقي، وسط حماية مشددة وشوهدت الشاحنات متجهة نحو سلسلة تل البطين ومنطقة حاوي الميادين، وهي ذات المناطق التي كانت المليشيات الإيرانية نصبت بها منصات لإطلاق صواريخ في مايو/ أيار الماضي.