شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول 2021 لدى البنك المركزي المصري وشركات الصرافة.



وسجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وأول أمس، دخلت مصر حقبة جديدة في عالم الدفع الإلكتروني، إذ أقر بنكها المركزي، تقنية جديدة تسمح بالدفع عبر الهاتف الذكي.

وقال البنك المركزي المصري إنه وافق على منح تراخيص للسماح للتجار بقبول المدفوعات اللاتلامسية من الهواتف المحمولة لعملائهم.

وأضاف البنك في بيان إنه وافق على "تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية".

ولم يذكر البنك متى سيُطبق النظام الجديد أو من سيكون مؤهلا للحصول على التراخيص.

وتساعد قوانين جديدة وتغييرات تنظيمية في مصر، أكبر دول العالم العربي سكانا، على إطلاق العنان لزيادة استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة وتغيير الطريقة التي يتعامل بها المواطنون الذين لا يملك غالبيتهم حسابات مصرفية.

ويتزامن ذلك مع تبنى البنك المركزي المصري للشمول المالي الهادف إلى تيسير الوصول واستخدام وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية لمختلف الشرائح في المجتمع، بأسعار معقولة وبعدالة.

وتسعى مصر إلى توسيع نطاق العمل المصرفي ليشمل كل الفئات والسكان مثل سكان الريف والفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

هبط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري إلى 18.32 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) هبط سعر اليورو إلى 18.27 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه وبذات الزيادة في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) هبط اليورو إلى 18.30 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع.

في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى 21.45 جنيه للشراء و21.59 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري نحو 51.92 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.