تعرف على سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

تراجع سعر الدولار في لبنان، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول 2021، بشكل ملحوظ لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



وتراوح سعر الدولار بين 16270 و16320 ليرة لكل دولار.

ويعصف بلبنان انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أصعب حالات الركود في التاريخ الحديث. فقد هوى ثلاثة أرباع سكانه إلى هاوية الفقر وفقدت عملته 90% من قيمتها في العامين المنصرمين.

وانهار النظام المالي في 2019 بسبب عقود من الفساد والهدر في الدولة والطريقة غير المستدامة التي كان يجري تمويلها بها. وكان المفجر هو تباطؤ تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الذي أفرط في إقراض الحكومة.

وتسعى الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، للحصول على دعم صندوق النقد الدولي، في أقل من 8 أشهر قبل بدء الانتخابات.

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت على تنفيذ إجراءات إصلاح عاجلة والمضي قدما في محادثات صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن فرنسا ستواصل دعم لبنان.

وتُعتبر الإصلاحات، خصوصا في القطاعين المالي والمصرفي، شرطا مسبقا يلزم تحقيقه لاستئناف محادثات صندوق النقد الدولي وما يترتب عليها من تحرير للمساعدات الأجنبية.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.