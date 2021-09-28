إصابة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الاثنين، إنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد أسبوع من الاجتماعات رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال برايس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد أن ظهرت عليّ الأعراض لأول مرة هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي إيجابية لكوفيد -19 بعد ذلك بوقت قصير، وسوف أدخل الآن الحجر الصحي للأيام العشرة المقبلة".

وأضاف برايس:" أشعر بأعراض مرضية خفيفة، لكنني ممتن للحماية من الأعراض المرضية الشديدة التي توفرها اللقاحات الآمنة والفعالة".

ورافق برايس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع شركاء أجانب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي إن نتيجة فحص بلينكن كانت سلبية وذلك خلال فحص روتيني صباح الاثنين.

وأضاف أنه لم تظهر أعراض المرض حتى الآن على أي شخص آخر من الوفد الذي سافر لحضور الاجتماعات في نيويورك.

كما أكد المتحدث أن برايس لم يكن على اتصال شخصي مع وفود أجنبية أخرى منذ يوم الخميس . ووفقا لأطباء وزارة الخارجية، فإن خطر التعرض للعدوى من برايس ربما بدأت فقط يوم السبت الماضي.