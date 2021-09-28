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تعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 232.26 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و960549.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                إجمالي الوفيات                عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                   690449                           43033285

 

الهند                                     447194                         33678786

 

البرازيل                                    594443                      21351972

 

المملكة المتحدة                      136208                        7701715

 

روسيا                                     413667                      7443149

 

تركيا                                    63337                        7065439

 

فرنسا                               116537                       6995628

 

إيران                              119649                         5547990

 

الأرجنتين                        114862                         5250402

 

كولومبيا                          126145                        4951675.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها               عدد الوفيات              عدد الإصابات

 

23 - العراق                    22142                      1996214

 

36 - المغرب                   14199                       929699

 

42 - الأردن                    10697                    820798

 

46 - الإمارات                 2094                     735180

 

47 - تونس                  24794                       705474

 

49 - لبنان                     8354                         622440.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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