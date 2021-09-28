شكرا لقرائتكم خبر عن 4171 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4171 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت ألمانيا إصابات جديدة يوم الثلاثاء الماضي بواقع 4664 إصابة.

وسجل المعهد 101 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 81 وفاة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الثلاثاء 3ر60 إصابة، مقابل 7ر61 إصابة أمس الاثنين. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و203 آلاف و571 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 كانون ثان/يناير عام .2020

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 93 ألفا و504 حالات. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و978 ألفا و200 شخص.