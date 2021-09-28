شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 1400إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و241 ألفا و825 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء.

كما سجلت البلاد 41 وفاة خلال نفس الفترة، مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد من جراء الوباء حتى الآن إلى 27 ألفا و638 حالة.

وسجلت باكستان أيضا 2042 حالة شفاء من مرض كوفيد19-، مما يزيد إجمالي حالات التعافي إلى مليون و164 ألفا و219 حالة.

(د ب أ)هب/ م س 2021/9/28