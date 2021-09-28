شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند : 9400 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الثلاثاء، عن أدنى أرقامها اليومية لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر تموز/ يوليو الماضي ، حيث أعلنت سلطات بانكوك عن تسجيل نحو 9400 إصابة جديدة فقط.

وكان أعلى رقم يومي للإصابات تم تسجيله حتى الآن في البلاد هو 23400 حالة جديدة خلال 24 ساعة يوم 13 آب/أغسطس الماضي .

وحتى الآن لم يتم تطعيم سوى نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 70 مليون نسمة، بشكل كامل .

وانخفضت أعداد الحالات منذ أسابيع بسبب التدابير الصارمة، وأعلنت الحكومة عن تخفيف إضافي لتدابير الإغلاق اعتبارا من أول تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وستتمكن المتاحف والصالات الرياضية والمنتجعات الصحية ودور السينما من فتح أبوابها مرة أخرى. كما سيتم تقصير فترة حظر التجول ليلا بساعة واحدة.