حرس الحدود التونسي يوقف 100 مهاجر غير شرعي

27 سبتمبر , 2021

أوقفت قوات حرس الحدود التونسي، اليوم الإثنين، 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بالقرب من سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية في بيان، أن المهاجرين كانوا يريدون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يوقَفوا ويسلَّموا لوحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية.