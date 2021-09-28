تجميد التحقيق في انفجار بيروت بسبب دعوى ضد المحقّق العدلي

27 سبتمبر , 2021

قال مصدر قضائي إنّه تمّ تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدعٍ عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.

وأدّى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب العام الماضي إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.

وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.

وتمّ تعيين القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه في فبراير/شباط الماضي لأسبابٍ مماثلة.

ولم يصدر أيّ تعليق فوري من بيطار الذي لا يسمح له بالتحدّث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.