شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف أن فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل العالم مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 233 مليوناً و105 آلاف و342 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و769 ألفا و835 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 209 ملايين و843 ألفا و83 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن البر الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضا من 35 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 13 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت محليا، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.

وأضافت أنها سجلت سبع إصابات جديدة خالية من الأعراض انخفاضا من 20 قبلها بيوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96081 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎ 30,928إصابة ‏‏‏جديدة، و267 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 42,850,746، والمتوفين 686,639 حالةً.

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 45 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقارنة مع 44 في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 1772 من 3099.

وسجلت إيطاليا 130742 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما رصدت إيطاليا 4.66 مليون إصابة إجمالا حتى اليوم.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 3007 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الإثنين، فضلا عن 230 وفاة

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و635807 والوفيات إلى 275676.

سجلت الهند 179 وفاة بكوفيد-19، في أقل عدد وفيات منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، لتصل إجمالا إلى 447373.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الهند 33.7 مليون حالة بعد تسجيل 18795 إصابة جديدة.