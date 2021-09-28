عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر قضائي في لبنان، أمس، تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعدما قام وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدعى عليه، برفع دعوى ضد كبير المحققين في القضية، على أساس الارتياب المشروع في حياده.



ولم يصدر أي تعليق فوري من بيطار، الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام، طالما يقوم بمهام التحقيق. وتعرض طارق بيطار، إلى حملات شرسة على أكثر من جبهة، أحدثها ما تداولته وسائل إعلام، مؤخراً، عن تهديد مباشر من حزب الله، بعد تسريب خبر عن رسالة تهديد، نقلت إليه عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط، وفيق صفا، مفادها أن صبر الحزب نفد من طريقة البيطار في التحقيق، وأنهم سيعمدون إلى اقتلاعه من القضية.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن وزير العدل، القاضي هنري الخوري، التقى، الأربعاء الماضي، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واستوضح منه حصراً عما تداولته وسائل الإعلام، بشأن أمنه الشخصي.

وأوضحت أن الخوري سيتابع هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة، كي يُبنى على الشيء مقتضاه، وذلك بعدما كان النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، قد طلب، من البيطار إعداد تقرير حول رسالة التهديد، وتلقى منه رداً خطياً بتأكيد فحوى الرسالة.