كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً في بحر اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل لم تتحدد نوعيته اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن المقذوف أُطلق في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد المقذوفات التي أطلقت، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وجاءت عملية الإطلاق بعد أن أعلنت بيونغ يانغ في وقت سابق من الشهر الجاري تجربة ناجحة لإطلاق ما قالت آنذاك إنه نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى، ما يمثل أول تجربة إطلاق منذ ستة أشهر.

وتقوم بيونغ يانغ منذ سنوات، بتطوير صواريخ قادرة على ضرب ليس فقط كوريا الجنوبية واليابان، ولكن يمكنها حمل رؤوس حربية تصل حتى إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت كوريا الشمالية نفسها قوة نووية. ووفقا لتقديرات رابطة الحد من الأسلحة، فإنه اعتبارا من أغسطس 2020، يوجد ما بين 30 إلى 40 رأسا نوويا في كوريا الشمالية.

"الحقّ المشروع"

وفي الوقت الذي كانت فيه سيئول تعلن عن رصد هذه التجربة الصاروخية الجديدة، كان سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتّحدة كيم سونغ يؤكّد، من على منبر الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، على "الحقّ المشروع" لبلاده في اختبار أسلحة و"تعزيز قدراتها الدفاعية".

وإذ لم يأتِ كيم في خطابه على هذه التجربة الصاروخية الأخيرة، قال إنّه "لا يمكن لأحد أن ينكر على كوريا الشمالية حقّها في الدفاع المشروع عن النفس من أجل أن تطوّر وتختبر وتصنّع وتمتلك أنظمة تسلّح"، مطالباً الولايات المتّحدة بأن تكفّ عن "سياستها العدائية" تجاه بلاده.

وأضاف السفير: "جلّ ما نقوم به هو تعزيز قدراتنا الدفاعية الوطنية من أجل الدفاع عن أنفسنا وضمان أمن بلادنا وسلامها بشكل موثوق به".

وإذ طالب كيم الولايات المتحدة "بأن تثبت بالأفعال أنّه ليست لديها أيّة إرادة معادية لنا"، قال "إذا حصل ذلك، فنحن مستعدّون للردّ" بنفس الطريقة "لكن لا يبدو أنّ الولايات المتحدة مستعدّة" للقيام بمثل هكذا خطوة.

كما شدّد السفير الكوري الشمالي على وجوب أن يكفّ الأمريكيون "تدريباتهم العسكرية وأن يكفّوا عن نشر ترسانة أسلحة استراتيجية ضدّ بلادنا".

وكثّفت كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة رسائلها باتّجاه واشنطن وسيئول.