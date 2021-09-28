الارشيف / اخبار العالم

الهند تسجل 18 ألفا و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 18 ألفا و795 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و697 ألفا و581 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إنه تم تسجيل 179 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 447 ألفا و373 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 292 ألفا و206 حالات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 32 مليونا و958 ألفا وحالتين.​

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا