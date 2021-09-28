"ريهام" تطلب الخلع: "جوزي بيلبس بناته ملابس رجالي عشان نفسه في ولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

أقامت "ريهام. ج" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "جوزي بيلبس بناته ملابس رجالي عشان عايز يخلف ولد".

تروي "ريهام" 40 سنة: تزوجت منذ 15 عامًا من "علاء. م" 45 سنة- تاجر، ورزقنا الله 4 بنات، وكانت حياتنا مليئة بالهدوء، وبعد إنجاب الطفلة الرابعة تغيرت حياتنا إلى مشاكل مستمرة؛ لأن زوجي يريد إنجاب ولد وأنا رفضت الحمل مرة أخرى.

أضافت الزوجة: زوجي قرر أن يتزوج من أخرى كي ينجب ولد، "كل يوم خواته يبعتوله صور بنات عشان يختار واحدة منهم يتجوزها"، وذلك دون احترام لمشاعري، حتى أصبح يبخل علينا في كل شئ، وقام بتحويل مدارس البنات من خاصة إلى حكومية، حتى تحدثت معه أن يتقي الله في بناته لكن دون فائدة.

استكملت ريهام: زوجي يُصمم على ارتداء بناته ملابس الشباب، فهو يرفض شراء ملابس بنات لهن، حتى أن زملائهم بالمدرسة يسخرون منهن بشكل دائم، وحينما اعترضت عليه قام بضربي وإهانتي، فأخذت بناتي وتركت المنزل، ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 1327 لسنة 2021 ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.