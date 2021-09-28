وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان يمثلان أمام مجلس الشيوخ بشأن أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

يمثل كل من لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الثلاثاء، للشهادة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن تطورات الأحداث في أفغانستان.

وتعد هذه المرة الأولى التي يمثل فيها كبار المسئولين العسكريين أمام الكونجرس منذ الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكرت مصادر أمريكية أنه سينضم إليهما الجنرال فرانك ماكينزي رئيس القيادة المركزية الأمريكية، والذي لعب دورا رئيسيا في تيسير عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، حيث تعرضت تلك العمليات لانتقادات واسعة من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ومن المتوقع أن يواجه المسئولون الثلاثة العديد من الأسئلة بشأن الحالة الفوضوية التي اتسم بها انسحاب القوات الأمريكية، وخطة إدارة الرئيس جو بايدن لتنفيذ مهام لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، إضافة إلى التصرفات الخاطئة التي أدت إلى أن طائرة بدون طيار تقتل عشرة مدنيين، من بينهم سبعة أطفال، في كابول، خلال اليوم الأخير لإجلاء المواطنين.​