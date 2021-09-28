شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستعد لإلغاء حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في 30 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ستنهي الحكومة اليابانية حالة الطوارئ الخاصة بكورونا التي تغطي طوكيو و 18 محافظة وحالة شبه طارئة لثماني مناطق عندما تنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر ، حسب عدد الإصابات. وأفادت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين أن التراجع مطرد

. قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن حكومته ستتخذ قرارًا رسميًا يوم الثلاثاء من خلال مراعاة آراء لجنة من الخبراء في الأمراض المعدية وغيرها من المجالات

و. إذا تم اتخاذ القرار رسميًا ، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ 4 أبريل التي لا تخضع فيها أي محافظة من محافظات اليابان البالغ عددها 47 حالة لحالة الطوارئ أو شبه حالة الطوارئ.