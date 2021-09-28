شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص جراء أعمال عنف في شيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت أعمال العنف التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإطلاق النار على ما لا يقل عن 60 شخصًا، من بينهم مسعف أصيب برصاصة عندما فتح أحدهم النار على نافذة أحد المستشفيات.

كما أصيب ضابط شرطة في ساقه أثناء استجابته لنداء إطلاق النار. من الجمعة 6 مساء حتى يوم الأحد قبل منتصف الليل، سجلت شرطة شيكاغو 46 حادث إطلاق نار ، مع ما لا يقل عن 60 ضحية لإطلاق النار.

وقالت الشرطة إن شخصا داخل سيارة بويك خضراء فتح النار باتجاه المستشفى، مما أدى إلى تحطيم نافذة زجاجية فيما تحول إلى مشهد فوضوي. ولم يعرف سبب اطلاق النار.