شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يتلقى جرعة تنشيطية من لقاح «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين، جرعة تنشيطية من لقاح شركة فايزر المضاد لكوفيد-19، على أمل تقديم القدوة للأمريكيين بشأن ضرورة الحصول على الجرعة الإضافية، في الوقت الذي لم يحصل فيه ملايين الأمريكيين بعد على أي لقاح.

وقال بايدن: "الجرعات التنشيطية مهمة، لكن أهم شيء علينا القيام به هو أن يحصل المزيد من الناس على اللقاح"، مشيرا إلى أن حوالي 23 بالمائة من الأمريكيين لم يتلقوا بعد أي لقاح.