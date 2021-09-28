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«بايدن» يتلقى جرعة تنشيطية من لقاح «فايزر»

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الدمام - شريف احمد - تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين، جرعة تنشيطية من لقاح شركة فايزر المضاد لكوفيد-19، على أمل تقديم القدوة للأمريكيين بشأن ضرورة الحصول على الجرعة الإضافية، في الوقت الذي لم يحصل فيه ملايين الأمريكيين بعد على أي لقاح.

وقال بايدن: "الجرعات التنشيطية مهمة، لكن أهم شيء علينا القيام به هو أن يحصل المزيد من الناس على اللقاح"، مشيرا إلى أن حوالي 23 بالمائة من الأمريكيين لم يتلقوا بعد أي لقاح.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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