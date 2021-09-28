شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات نيويورك تستعد لطرد آلاف العاملين يرفضون اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مستشفيات نيويورك لطرد الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لعدم امتثالهم لأوامر أخذ لقاح كوفيد -19 الذي بدأ سريانه يوم الاثنين، مع تقليص البعض في المنطقة الشمالية من خدماتها لمواجهة نقص الموظفين.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي إن المستشفيات في المدينة لا ترى تأثيرًا كبيرًا لهذا الأمر، لكنه قلق بشأن مناطق أخرى بالولاية حيث معدلات التطعيم أقل.

وتأتي دفعة التلقيح وسط معركة أوسع بين قادة الولاية والحكومة الفيدرالية الذين يسعون إلى استخدام تفويضات اللقاح للمساعدة في مواجهة متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا والعاملين الذين يعارضون هذه المتطلبات.