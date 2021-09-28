​​​رئيس "شباب النواب": الرئيس السيسي يسابق الزمن للنهوض بالدولة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في أيدي قيادة وطنية أمينة ترفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري، وتحافظ على حقوقه التاريخية في مياه النيل.

ووجه رئيس لجنة الشباب، الذي شارك في افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تطوير بحر البقر، الشكر لرئيس الجمهورية على افتتاحه عدد من المشروعات الكبرى في محافظة بورسعيد، وهو ما يعكس حرصه على مصلحة الوطن والمواطن، من خلال تدشين تلك المشروعات العملاقة.

وأكد أن رئيس الجمهورية بعث عددًا من الرسائل المهمة، منها مواجهة التعديات على نهر النيل بكل قوة وحسم، وتأكيده عدم المساس بحصتنا في مياه النيل.