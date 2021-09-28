محمد الفلاح - نيجيريا.. مقتل العشرات في أعمال عنف طائفية

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أفاد مسؤول في نيجيريا، الإثنين، بمقتل أكثر من 40 شخصا في أعمال عنف طائفية شهدتها ولاية كادونا الواقعة شمالي البلاد.



وأضاف صموئيل أروان، مفوض ولاية كادونا للأمن والشؤون الداخلية، في بيان أن مهاجمين مجهولين قتلوا ثمانية أشخاص وأصابوا 6 آخرين في قرية كاسيسيري بمنطقة زانجون كاتاف.

وتابع أروان قائلا "إن هذا الهجوم الدموي كان ردا على هجومين الأحد قتل فيهما أكثر من 34 شخصا أغلبهم من المسيحيين".

وعلى الرغم من عدم إعلان أي شخص مسؤوليته حتى الآن عن عمليات القتل التي وقعت الأحد، إلا أن أسلوب التنفيذ كان مشابهًا للهجمات السابقة التي نفذتها عناصر من "جماعة الفولاني" العرقية في المنطقة.

وتشتبه السلطات النيجيرية، في أن عمليات القتل التي نفذت الإثنين، استهدفت السكان في قرية كاسيسيري التي تقطنها أغلبية مسلمة.

ويأتي التوتر وسط مخاوف من أن أعضاء جماعة بوكو حرام الإرهابية يسعون لتشكيل تحالفات في المنطقة.